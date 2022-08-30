الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بتوجيهات رئاسية.. «حياة كريمة» تتكفل بعلاج الطفلة مريم ابنة المحامية سالى الجباس

جريدة الدستور
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قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مبادرة حياة كريمة تبنت علاج الطفلة مريم، ابنة المحامية سالي الجباس التي تعاني من شلل دماغي وكيس في المخ.

وأضاف العوضي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزميلة المحترمة سالي الجباس المحامية؛ أبلغك بأن رئاسة الجمهورية قد أصدرت توجيهاتها الآن إلى مبادرة حياة كريمة للقيام بكافة الإجراءات الطبية وإجراء الجراحة لطفلتنا الغالية مريم وسوف يتم التواصل معكم اليوم”.

كانت المحامية سالي الجباس قالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا أم لطفلة عندها شلل دماغى وكيس فى المخ. وكيس كمان على النخاع الشوكى ضاغط على العمود الفقرى”.

وأضافت: “بنتى عندها سنتين وشهرين حاليا.. أنا فى الموال ده من تانى شهر اتولدت فيه. بلف على دكاترة مخ وأعصاب وجراحين بالكوم. ده غير العلاج الطبيعي ودكتور التغذية، بنتى احتمال تحتاج عملية علشان تعرف تمشى والعملية مش سهلة ده هيبقى تكسير فى عظم الظهر علشان يوصل للكيس ويفضيه ويرجع يركب  شرايح ومسامير بدل العظم اللى اتكسر  ويا نجحت  العملية يا قدر الله جلها شلل يعنى فى الحالتين مريم عندها إعاقة”.

وتابعت: “لا عمرى طلبت جنيه من حد ولا استلفت جنيه من حد وماشية بقدرة الله.. قوية آه قوية بس كتومة شكرا لأصحاب القلوب الرحيمة اللى بيدعوا لمريم ولسالى واللى شمتان لك الله فقد فوضت أمرى لله عز وجل .. وكل واحد له طاقة لو أى حد فى مكانى ولوحده بطوله كان زمانه فى ذمة الله من زمان، فبلاش نزايد على بعض واللى ميعرفش يعنى إيه شلل دماغى يدخل يعمل سيرش على جوجل.. ربنا ما يورى حد اللى أنا فيه”.

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