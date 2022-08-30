الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحفظ على 25 جهازًا للكشف عن الآثار والذهب

الآثار
الآثار
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قررت جهات التحقيق، التحفظ على 25 جهازًا تستخدم في الكشف عن المعادن والذهب والآثار، مهربة من خارج البلاد، وأرسلت جهات التحقيق تلك الأجهزة إلى لجنة فنية من خبراء الآثار لفحصها وبيان حالتها الفنية وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية مع المتهم المضبوطة بحوزته تلك الأجهزة.

وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول نشاط المتهم الإجرامي، وتحفظت أيضًا جهات التحقيق على مبلغ مالي كبير يصل لنحو 13 مليون جنيه.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بعد القبض عليه داخل منزله وبحوزته 25 جهازًا تستخدم في الكشف عن المعادن والذهب والآثار تحت الأرض وأنه يجلب تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون دون الحصول على الأوراق والموافقات الرسمية من الجهات المختصة، لكن المتهم حاول التنصل من جرائمه خلال التحقيقات، مدعيًا أنه يمتلك شركة استيراد وتصدير وأن المبلغ المالي خاص بالشركة، لكنه لم يقدم أي أوراق تثبت قانونية استيراد تلك الأجهزة.

التحفظ على 25 جهاز ا الكشف عن المعادن والذهب المعادن والذهب والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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