الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام إيسترن كومبانى فى الدورى

جريدة الدستور
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إيسترن كومباني المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد "سكر" – أحمد زكي – محمد طارق – محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" – محمد خضري – أحمد عبدالرحيم "إيشو"- سيف فاروق جعفر – يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم: حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية وعبدالرحمن علي وأحمد رفاعي ومحيي جمعة وماجد هاني وكريم عبدون ورضا عبدالرازق وأدهم الخواجة وعلي ياسر.

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