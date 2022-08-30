الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تتصدر ترتيب الجامعات المصرية على مستوى جودة التعليم

وضع تصنيف التايمز للجامعات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى المركز الأول محليًا والـ١١٢ عالميًا على مستوى جودة التعليم.

وأظهر أحدث نتائج التصنيفات العالمية للجامعات التى تصدرها مؤسسة «التايمز» لعام ٢٠٢٢، انضمام الأكاديمية رسميًا إلى أفضل ١١٢ جامعة على مستوى العالم فى جودة التعليم.

الأولى فى مصر بتقييم 5 نجوم فى 7 مؤشرات مختلفة ضمن « كيو إس »

كما أصبحت الأكاديمية أول جامعة فى مصر تحصل على تقييم ٥ نجوم فى سبعة مؤشرات مختلفة ضمن تقييم «كيو إس»، والذى يعد أحد أهم تصنيفين للجامعات على مستوى العالم، إلى جانب تقييم «التايمز» للتعليم الجامعى، وبحصول الأكاديمية على تقييم ٥ نجوم تكون قد انضمت إلى قائمة جامعات الوطن العربى الحاصلة على تقييم ٥ نجوم، والتى تشمل ١١ جامعة أخرى فقط على مستوى الوطن العربى. كما حققت الأكاديمية نقلة نوعية فى ترتيب الجامعات على مختلف المستويات محليًا وعالميًا، وفقًا لتصنيف التايمز للتعليم العالى، وهو من أكبر أربعة نظم لتقييم الجامعات العالمية، وقد احتلت الأكاديمية المركز ٦١٢ على مستوى جامعات العالم، والمركز ١٣ على مستوی جامعات مصر.

تصنيف « ويبومتركس » يضعها ال 2059 عالميًا

تقدمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى ترتيب تصنيف ويبومتركس للجامعات، حيث حلت فى المركز ٢٠٥٩ عالميًا بين أكثر من ٣١ ألف جامعة فى تصنيف شهر يوليو ٢٠٢٢.

تمتلك اعتمادات عالمية من كبريات الجهات العالمية

تمتلك الأكاديمية اعتمادات من كبريات الجهات فى العالم، حيث حصلت على اعتماد المعهد الملكى البريطانى للمسارين «RIBA»، كما حصلت على اعتماد مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية بألمانيا «ZIVA » لتخصصات النقل البحرى فى البكالوريوس والماجستير. كما حصلت على اعتراف المفوضية الأوروبية بالأكاديمية كمعهد بحرى أكاديمى، وذلك وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبى.

فى مجال التدريب تقدم الأكاديمية العديد من البرامج التدريبية والدورات ذات الصلة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث إن بها أرقى معاهد للتدريب فى ذات المجالات، كما تمنح العديد من الشهادات الاحترافية العالمية، على سبيل المثال فى مجال النقل والتجارة وترحيل البضائع تمنح الأكاديمية شهادات IRU IATA FIATA، كما يتم منح العديد من شهادات السلامة والأمن البحرى والأمن الصناعى وتدريب الحرفيين على العديد من أنواع الأعمال الحرفية والتقنية. حصول كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية. حصلت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع مصر الجديدة، على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية ويعد الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET إنجازًا أكاديميًا كبيرًا يعزز من سمعة الكلية وبرامجها، محليًا وعالميًا، مما يعزز للمجتمع على جودة البرامج التى تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والكفاءة العالية لمخرجاتها. حصول كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى بالأكاديمية العربية على اعتماد الهيئة المركزية الألمانية للتقييم والاعتماد «ZEvA».

حصول كلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية على الاعتماد الدولى AACSB International من أكبر هيئة دولية لاعتماد كليات إدارة الأعمال. تجديد المعهد الملكى البريطانى للمهندسين المعماريين RIBA اعتماد درجتى البكالوريوس والماجستير لكلية الهندسة المعمارية والتصميم البيئى لمدة ٥ سنوات جديدة، يضع الأكاديمية ضمن أفضل مؤسسات التعليم فى المنطقة، وبموجب هذا الاعتماد توثق شهادات الخريجين الحاصلين على درجتى الماجستير والبكالوريوس، من قبل المعهد الملكى.

شراكات مع كبريات الجامعات فى العالم

جامعة أوتونوما برشلونة - جامعة تكساس

جامعة ساوثهامبتون - جامعة ميزورى

جامعة يوكلان بالمملكة المتحدة

أول معمل ذكاء اصطناعى بالشرق الأوسط بالتعاون مع RobotLab بالولايات المتحدة الأمريكية

تستعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإطلاق أول «معمل» ذكاء اصطناعى بالشرق الأوسط، بالتعاون مع «RobotLab» بالولايات المتحدة والذى يعد أول تعاون من نوعه بالمنطقة.

أول جامعة على أرض العلمين الجديدة

الأكاديمية هى إحدى المؤسسات الرائدة فى إنشاء الجامعات الذكية والمتمثلة فى فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة. وهو ما يمثل نقلة نوعية فى ظل التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية والتى تتواجد بها كلية الذكاء الاصطناعى والمركز العربى للذكاء.

أول كلية للذكاء الاصطناعى

الأكاديمية أول جامعة فى مصر، تنشئ كلية للذكاء الاصطناعى، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى سبتمبر ٢٠١٩، وقد تم إنشاء الكلية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لمنح درجة البكالوريوس فى الذكاء الاصطناعى بالشراكة مع جامعة أتونوما بإسبانيا، وذلك بهدف دعم الابتكار والإبداع، والتعلم الذكى، فى عصر بات فيه الذكاء الاصطناعى هو المحرك الرئيسى للثورة الصناعية الرابعة، ويعتبر إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها صناعة التكنولوجيا واستغلال التطور والتوسع فى استخدام إنترنت، والبلوك تشين «Block Chain»، والتوأمة الرقمية «Digital Twin».

كلية الطب البشرى تنضم لفرع العلمين الجديدة

الأكاديمية العربية تبوأت مكانة مرموقة، فقد طورت من نفسها فى السنوات الأخيرة تطويرًا هائلًا مع سلسلة من مشاريع البناء الإبداعية والطموحة التى جلبت لهذه المؤسسة التعليمية مراتب متميزة فى مختلف التصنيفات العالمية من قدرتها على استدامة النجاح، وتواجدها الدائم وتميزها علميًا وثقافيًا ورياضيًا.

فرع متطور بالقرية الذكية

يشكل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية، تتويجًا لجهود الأكاديمية لتطوير مواردها التكنولوجية وبنيتها التحتية الذكية التى مهدت الطريق لهذا الإنجاز الضخم.

فرع الأكاديمية بالقرية الذكية كفيل بتغيير الصورة النمطية للتعليم من خلال الارتباط الشرطى بين الفرع والبيئة المحيطة به والممثلة فى ذلك المجتمع الذكى الذى يحيط به من كل جانب.

يضم فرع الأكاديمية بالقرية الذكية كليات النقل الدولى واللوجستيات، القانون، اللغة والإعلام، الإدارة المتقدمة، بينما نجد فى فرع الأكاديمية بمصر الجديدة والدقى كليات النقل الدولى واللوجستيات، اللغة والإعلام، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإدارة والتكنولوجيا، كلية الهندسة والتكنولوجيا.

تدعم المتفوقين رياضيًا

منذ نشأة الأكاديمية وهى تولى الرياضة والرياضيين أولوية فائقة من منطلق إيمان إدارتها بالمسئولية الاجتماعية والقومية للأكاديمية كواحدة من مؤسسات العمل العربى المشترك، بل النموذج الناجح لتك المؤسسات على أرض مصر العظيمة.

الأكاديمية تقوم بدور غير مسبوق فى دعم الرياضيين المتميزين فى شتى اللعبات وبينهم بطلة العالم فى الإسكواش نور الشربينى، وبطلة الخماسى الحديث آية مدنى المدرس المساعد بكلية النقل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقديرًا لتفوقها فى الحقلين الرياضى والعلمى، وبطلة رفع الأثقال سارة سمير والمبارز علاء أبوالقاسم والبطل الأوليمبى هشام مصباح ومؤخرًا العداءة المصرية بسنت حميدة، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين فى دورة ألعاب البحر المتوسط «وهران ٢٠٢٢». ولاعبى منتخب الشباب لكرة اليد وغيرهم الكثير.

«كلية طب الأسنان » بفرع العلمين تواكب آفاق المستقبل

حرصت ‏الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، برئاسة سعادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، على توفير أحدث معامل وأحدث أجهزة بأعلى جودة بكلية طب الأسنان بفرعها فى مدينة العلمين الجديدة. ويعد امتلاك الأكاديمية تلك المعامل طفرة فى طب الأسنان ‏لإعداد خريج وطبيب أسنان متميز، ليس فقط على المستوى المحلى، ولكن على المستوى العالمى ومؤهل للعمل فى أى دولة. كلية طب الأسنان بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة مجهزة بأربعة معامل محاكاة «simulation labs» وتم الانتهاء وتشغيل بالفعل معملين، وجار الانتهاء من اثنين آخرين مع بداية الفصل الدراسى القادم.