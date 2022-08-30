الثلاثاء 30 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

الكلية الحربية تستقبل وفدًا من الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية

الكلية الحربية
الكلية الحربية
ads

نظمت الكلية الحربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد من المشاركين فى فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من مختلف كليات وأقسام الإعلام، بواقع 36 جامعة حكومية وخاصة ودولية وأهلية وأكاديمية ومعهد.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تقديمى عن الكلية الحربية تناول نشأة الكلية الحربية وتطورها عبر مختلف العصور، أعقبه زيارة متحف الكلية الذى يحتوى على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية.

وشاهد الوفد مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقدمون عرضاً للياقة البدنية داخل ميادين اللياقة المطورة وميادين تطعيم المعركة، عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام بشجاعة وإقدام.

وقام الوفد بزيارة مضمار الفروسية والقبة السماوية، وتفقد معرضاً للأسلحة والمعدات بالأجنحة المختلفة بالكلية.

واختتمت الجولة بإلقاء محاضرة عن جهود القوات المسلحة فى حماية أمن واستقرار الوطن لتعريف القيادات الشبابية الإعلامية بدور القوات المسلحة المصرية فى حماية الأمن القومى المصرى، وكم التضحيات التى قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية.

وأعرب الوفد عن امتنانهم بما شاهدوه بالكلية الحربية وتاريخها الذى يدعو للفخر دائمًا، مشيدين بدور الكلية فى إعداد طلابها، وذلك فى تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين القيادات الشبابية والإعلامية ونظرائهم من طلاب الكلية الحربية.
حضر الفعاليات مدير الكلية الحربية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

الأكثر قراءة

بمراتب الجيران.. «خليل» أنقذ أطفاله الستة فى حريق «الهانوفيل» ومات مع زوجته

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2022- 2023 (خاص)

الرئيس السيسى: أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية لوقف التصعيد وأعمال العنف

«التعليم»: غدًا آخر موعد للتحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس الوزارة

وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

أحمد سعد زايد

لعبة الزواج الشفهى

منى رجب

حتى لا تتغير الأخلاق فى بلدنا

صور

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة