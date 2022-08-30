وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوى والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمد زكى

بدأ اللقاء بعرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول آخر المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الخارجية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العالمية.

الفريق أول محمد زكى



وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لقادة القوات المسلحة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

الفريق أول محمد زكى

فى سياق متصل، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمى والفكرى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كل المستويات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الاستراتيجية وتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.