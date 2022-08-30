الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الرئيس السيسى: أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية لوقف التصعيد وأعمال العنف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد؛ لوقف التصعيد وأعمال العنف.

وأضاف الرئيس السيسي: «أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق، متمنيًا أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته».

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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