الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

7 حيل بسيطة للتغلب على إرهاق السفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هناك العديد من الأشخاص لديهم أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وتشمل صعوبة النوم والتعب والإمساك والانتفاخ والصداع، وغيرها من الأعراض التى تسبب إزعاج للهؤلاء الأشخاص.

ووفقًا لموقع “the sun ” يقدم بعض الخبراء  نصائح للمساعدة في جعل رحلتك القادمة  بالطائرة بشكل أسهل.

  • شاي البابونج

هل هناك أي شيء لا يستطيع فنجان القهوة فعله؟ شاي البابونج على وجه الخصوص له خصائص تساعد على الاسترخاء والنوم ويمكن أن يخفف من قلق الطيران .

كما أنه يشرب لتعزيز المناعة وتهدئة اضطراب المعدة ويمكن أن يساعد في مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، ويحمل المذاق الجميل ايضًا، كما أنه خفيف على المعدة للغاية.

  • خذ ARNICA

يقال إن هذا العلاج المثلي يقلل الالتهاب والتورم وعادة ما يؤخذ على شكل أقراص سكر، إنه مفيد لتقليل التعب والخمول والأرق وأي تهيج قد تشعر به.

  • مارس اليوجا

تساعد وضعية "الساقين فوق الحائط" على الدورة الدموية ، مما يساعد على انتفاخ الساقين المتعبة بعد الرحلة.

ضع وسادة بالقرب من الحائط ، واستلقي عليها ، واقترب من الحائط قدر الإمكان ، قبل تأرجح ساقيك على الحائط. شغل المنصب لمدة خمس دقائق على الأقل.

  • شرب الماء

الطيران يسبب الجفاف ، كما يمكن للهواء أن يجعل حلقك وأنفك وجلدك تشعر بجفاف ، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء ".

  • اشرب عصير البرتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وصحة الجهاز الهضمي.

كما أنه يزيل السموم من الجسم ، ويحسن الدورة الدموية ويساعد على إدارة ضغط الدم . استمتع بكوب قبل أو أثناء الرحلة لتشعر بمزيد من النشاط.

  • المغنيسيوم السحري

المعدن الرائع ضروري للحفاظ على صحة جيدة ، يمكن أن يساعد في تهدئة عقلك وتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية وتخفيف تشنجات الساق والمساعدة في التصلب المرتبط بالطيران.

إرهاق السفر الخاص بك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة صعوبة النوم أعراض اضطراب الرحلات الجوية اضطراب الرحلات الجوية

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وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

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