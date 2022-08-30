أبرزها الجرانولا.. 5 وجبات سريعة وصحية للأطفال

تحتار العديد من الأمهات في تقديم أطباق مختلفة وتحمل مزيد من العناصر الغذائية لأطفالها، لذا نرصد خلال سطور مجموعة من الأطباق المختلفة التي يمكن تحضيرها للأطفال.

1- بيتزا روتي

يحب الأطفال البيتزا ولكن إذا كنت لا ترغب في إطعامهم البيتزا المحضرة باستخدام الدقيق المكرر، فإن بيتزا روتي هذه هي الاختيار المثالي لك، كل ما تحتاجه هو الخضار الخضراء ودقيق القمح الكامل، استخدم صلصة البيتزا والجبن لجعلها تبدو مغرية.

2- راب ورولز

عندما تكون عالقًا في شطيرة، يمكن أن تكون اللفائف هي الشيء الوحيد الذي ينعش إحساس الغداء، إنها سهلة الصنع فقط تأكد من استخدام دقيق القمح الكامل لعمل اللفائف واللفائف بدلاً من الطحين الأبيض بالنسبة للحشوات، يمكنك البحث عن المزيد من الخيارات الصحية مثل الشمندر والبانير والبيض المخفوق.

3- كرات الكاكاو بالتمر والمكسرات

لا توجد وجبة كاملة بدون حلويات، إذا كنت تشعر أن إعطاء الحلوى لأطفالك يمكن أن يضر أسنانهم، فقم على الفور بإلقاء نظرة على هذا التمر وتناول كرات الكاكاو بالجوز، يمكنك عمل كرات الكاكاو بالتمر والجوز مقدمًا وتخزينها في الثلاجة، هذا خيار صحي أكثر لأن التمر فيه سيضيف حلاوة طبيعية، كما أن لها مذاقًا غنيًا مع المكسرات مثل اللوز والفستق والكاجو مع الحد الأدنى من السمن، مما سيعطي بالتأكيد دفعة من الطاقة لطفلك.

4_جرانولا زبدة الفول السوداني

مليئة بالشوفان الملفوف الغني بالألياف، زبدة الفول السوداني المليئة بالبروتين، الفول السوداني المحمص المقرمش والزبيب الأسود، جرانولا زبدة الفول السوداني غنية بالمعادن الأساسية جرانولا هو وجبة خفيفة لا غنى عنها لرحلة برية ترغب في الاستمتاع بها على أكمل وجه، البطن السليم يجعل القلب سعيدًا، والقلب السعيد يعرف كيف يستمتع برحلة الحياة من خلال جميع الرحلات التي يقوم بها.

5-فواكه مجففة مشكلة

يصبح مزيج من الفواكه الجافة مثل اللوز، والكاجو، والتمور المجففة، والتين المجفف، والجوز، والفستق، وما إلى ذلك، وجبة خفيفة هندية يحبها الجميع دائمًا أثناء الرحلات بجميع أنواعها، مع النكهات المختلفة التي تضرب براعم التذوق، تتحسن هذه الوجبة الخفيفة في كل مرة تأكلها، الفواكه الجافة غنية بالألياف والبروتينات والفيتامينات تساعد في رفع مناعتك والحفاظ على صحة القلب.