الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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فن

فى لقاء ملىء بالمفاجآت والأغانى والحكايات الحصرية.. كاظم الساهر ضيف منى الشاذلى بعد 10 سنوات من الغياب عن مصر

كاظم الساهر ضيف منى
كاظم الساهر ضيف منى الشاذلي
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في لقاء استثنائي يطل النجم الكبير كاظم الساهر على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي بعد غياب عن القاهرة جاوز الـ10 سنوات ليحكي ويغني كما لم يحك من قبل عن تجارب ملهمة في حياته ومواقف في مسيرته يذكرها لأول مرة.

وبمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة وبحضور جمهور كبير من عشاقه ومحبيه الذين حضروا من جميع المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصرتغنى كاظم بباقة من أروع أغنياته وقضائده التي تفاعل معها الجمهور في الاستوديو وغناها معه بشكل كبير مثل عيد العشاق وزيديني عشقا ويدك وقولي أحبك وأغاني من التراث العراقي والعربي.

كما قدم الساهر للبرنامج وجمهوره أغنية جديدة يقدمها لأول مرة تظهر للنور من كلماته وألحانه هدية للبرنامج وللإعلامية منى الشاذلي وأدتها معه فرقته الموسيقية التي فوجئت بها في الاستوديو.

وتضمن البرنامج حكايات ومواقف يحكيها قيصر الغناء العربي لأول مرة عن والده وذكريات الدراسة في معهد الموسيقى في بغداد وسبب وكيفية إطلاق إسم "الساهر" عليه وبسبب من وتعليق والده على الإسم.

كما تحدث عن جلسات العمل مع الشاعر الكبيرنزار قبانى لاختيار القصائد التي قدمها كاظم وكيفية تغيير بعض الجمل والكلمات في القصائد للإفلات من رفض الرقابة لها وسر القصيدة التي لحنها كاظم من أعمال نزار وعمره 16 عاما وبقيت حبيسة لديه وقدمت بعدها بسنوات طويلة وكيف ولماذا قال له نزار قباني "سنغزو العالم العربي".

وشهد اللقاء حضور عمر كاظم الساهر الابن الاصغر للفنان الكبير والذي تحدث في جزء من اللقاء عن والده الذي شاركه الحديث بشكل حميمي جميل.

وخلال اللقاء تلقى كاظم أسئلة من جمهوره في الاستوديو عن الفن والحياة والموسيقى والغناء رد عليها وتفاعل مع الجمهور فيها قبل أن يتوجه إليهم ويصافحهم فردا فردا ما صنع حالة كبيرة  من البهجة والفرح للجمهور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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