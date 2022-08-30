الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

صيدلة المستقبل تمنح شهادة جامعية بمعايير اوروبية

جامعة كورك المصنفه خمسون عالميا تمنح شهادة مشتركة مع كلية الصيدلة بجامعة المستقبل

جامعة المستقبل
جامعة المستقبل
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تواصل جامعة المستقبل برعاية الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤسس الاول لها تفوقها فى الريادة التعليمية وفقا للمعايير الاوربية والدولية فى مختلف التخصصات ومنها الصيدلة الاكلينيكيه لإعداد خريجين على أعلى مستوى .تمكنت الجامعة من توقيع اتفاقية مع جامعة كورك الايرلندية والمصنفة 60على مستوى العالم لمنح شهادة مشتركة بمعايير اوروبية ودولية فى برنامج الصيدلة والصيدلة الاكلينيكيه تمنح الشهادة لخريجى كلية الصيدلة ويستطيع خريج الكلية الحاصل على هذه الشهادة العمل فى الأسواق المحلية والعالمية .ويستطيع خريجى الكليه  الالتحاق  بالدراسات العليا فى جامعة كورك بخصم ٥٥ %  مع أولوية التسجيل فى جميع البرامج و الشهادات بجامعه كورك.اكد الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة أن صيدلة المستقبل معتمده من المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجة البكالوريوس و الماجيستير و الدكتوراة فى برنامج الصيدلة و الصيدلة الاكلينيكية .وتتميز صيدلة المستقبل بتقديم جوده خاصة فى برنامج الصيدلة الأكلينيكيه حيث ان الصيدلى الأكلينيكي هو المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بالدواء و يشارك الفرق الطبية فى كتابة الدواء الأنسب لكل مريض على حدا فى جميع أقسام المستشفيات و المؤسسات الطبية فى مجالات الرعاية الصحية الأولية والعناية المركزة  وحدات الغسيل الكلوى و الأورام والتخدير والإستقبال و غرف العمليات.وتقدم صيدلة المستقبل خدماتها فى الصيدلة الأكلينيكيه لمستشفى57357 ومستشفى بهية ومستشفى المعلمين و UCC

كما تقدم صيدلة المستقبل أحدث اساليب التعليم الصيدلي الإكلينيكي من تعليم تجريبي بين الجامعة و المستشفيات و تعليم بيني مع المهن الطبية المختلفة

وتنفرد صيدلة المستقبل بانها معتمدة داخل مصر من الهيئة القومية NAQAAE لجودة التعليم لفترتين على التوالي و هى اكبر هيئة جودة تعليم داخل مصر.
لكلية ملحق بها مصنع ادوية مجهز بأحدث الاجهزة لضمان الجودة العلمية و العملية للخريجيين وبالتعاون مع كبري الشركات العالميه.وتعد

الكليه واحدة من الكليات التى يوجد بها بها مركز ابحاث مصمم على أعلى مستوى و يقوم باختبارات الدوائية عالميا قبل طرحها بالأسواق

وتوفر الكلية  لطلابها فرص التدريب المكثف فى كبرى الشركات و المستشفيات فى عالم الدواءكما تمنح الكليه أيضا درجة الماجستير و الدكتوراه  فى العديد من التخصصات و توفر أحدث برامج معلومات الدواء مع Lexicomp  وتضم الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من أبرز الاكاديميين فى عالم صناعة الدواء 
وتحصل الكلية قريبا على جودة التعليم الصيدلى الأمريكى شهادة ACPE

https://www.fue.edu.eg/

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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