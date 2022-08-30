البلطى بـ28 جنيهًا.. جولة ميدانية لرصد أسعار السمك اليوم

تجول «الدستور» داخل سوق حلقة السمك بمنطقة أبي قير بالإسكندرية؛ لرصد أسعار السمك لليوم الثلاثاء 30 أغسطس، مع استمرار استقرار الأسعار، وسط إقبال من المواطنين؛ لشراء مستلزماتهم اليومية.

وارتفع سعر السمك البلطي قليلًا، فسعر الكيلو الواحد للسمك البلطي درجة أولى بين 28 و35 جنيهًا، فيما تراوح سعر البلطي درجة ثانية بين 20 و25 جنيهًا، والبلطي الأسواني بين 25 و40 جنيهًا.

وسجلت أسعار البوري، اليوم، بدرجتين، الأولى ما بين 72 و85 جنيهًا، وبوري درجة ثانية من 37 إلى 48 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو الواحد القراميط تراوح بين 15 و20 جنيهًا، وتراوح سعر ثعابين بين 55 و150 جنيهًا، والمكرونة السويسي ما بين 75 و90 جنيها، والمكرونة المجمدة ما بين 25 و40 جنيهًا، والسبيط بين 110 و200 جنيه، ومرجان الحجم المتوسط تراوح بين 35 و50 جنيهًا، ومرجان مجمد تراوح بين 23 و30 جنيهًا.

وسعر الكيلو الواحد البربون تراوح سعره بين 30 و49 جنيهًا، وتراوح سعر المجمد بين 32 و42 جنيهًا، وقشر بياض بين 85 و100 جنيه، وبياض أملس بلدي تراوح بين 75 و100 جنيه، وبياض أملس مزارع تراوح سعره من 33 إلى 55 جنيهًا.

وسعر الكيلو الواحد للدنيس تراوح ما بين 100 و160 جنيهًا، كابوريا بين 40 و140 جنيهًا، سمك الماكريل مجمد من 35 إلى 55 جنيهًا، سمك الوقار بين 90 و120 جنيهًا، سمك موزة ما بين 55 و60 جنيهًا.

واختلفت أسعار الجمبري اليوم على حسب حجمه، فالجمبري مقاس 2 تراوح بين 180 و250 جنيهًا، وجمبري مقاس 2 مجمد تراوح بين 110 و170 جنيهًا، وجمبري مقاس 3 تراوح بين 70 و160 جنيهًا.