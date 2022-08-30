الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

أثناء اللعب.. غرق طفل فى ترعة بالشرقية

غرق طفل
غرق طفل
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غرق طفل عمره عامان بمياه ترعة بقرية الزوامل بالشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الزوامل تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزوامل بوصول طفل عمره عامان جثة هامدة، وتبين من توقيع الكشف الطبى عليه من قبل مفتش الصحة، حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز بلبيس، أنه أثناء لهو الطفل أمام المنزل سقط فى الترعة الكائنة بالقرية ولفظ أنفاسه غرقا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

طفل ترعة الجثمان مستشفى الزوامل النيابة العامة

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وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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