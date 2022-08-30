إخماد حريق شب فى ملهى ليلى بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في ملهى ليلي بمنطقة سيدي بشر.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران في ملهى ليلي فى سيدي بشر شرق المحافظة.



على الفور انتقل مأمور القسم والضباط ورجال الحماية المدنية ،وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي العقارات.



وعقب الفحص تبين اشتعال النيران في ملهى ليلي، مما تسبب في امتداد الحريق لباقي العقار، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.