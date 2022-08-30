الثلاثاء 30 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

8 قتلى بانهيارات أرضية وفيضانات فى سيراليون

فيضانات
فيضانات
ads

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم في فريتاون في انهيارات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على عاصمة سيراليون، بحسب ما أفادت السلطات.

وقالت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث"، إنّ أربعة رجال وامرأة وطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات لقوا مصرعهم  في انهيار طيني غمر مساكنهم في حي لوكينج تاون أثناء هطول أمطار غزيرة.

وأضافت أنّ رجلين آخرين لقيا حتفهما في حيي ماونت أوريول وبلاكهول رود في سقوط حواجز على مسكنين كانا بداخلهما.

وقال المتحدّث باسم الوكالة محمد باه/ لوكالة "فرانس برس"، إنّ أكثر من 800 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم حي كولبير؛ بسبب الفيضانات.

وطلبت السلطات من السكّان إخلاء حي لوكينج تاون لوجوده أسفل جرف صخري مهدّد بالانهيار.

وسيراليون، الدولة الاستوائية الفقيرة، تعاني باستمرار من فيضانات وانهيارات أرضية.

وأسفرت هذه الكوارث الطبيعية عن تشريد مئات آلاف السكّان وتسبّبت بأضرار اقتصادية جسيمة على مدار العقدين الماضيين، وفقًا للبنك الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

الأكثر قراءة

اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقى وأرتال للحشد الشعبى

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

اختتام امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة 2021-2022

أسعار تداول الدولار الأمريكى فى البنوك اليوم الثلاثاء 30-8-2022

قصة سالي الجباس.. رسالة صادمة من محامية شهيرة: «حاولت أقاوم مقدرتش»

القوات الأوكرانية تخترق الدفاعات الروسية بعدة قطاعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

لعبة الزواج الشفهى

منى رجب

حتى لا تتغير الأخلاق فى بلدنا

عبدالوهاب داود

روح أم كلثوم فى «ترند الوديدى»

ماجد حبته

البنك الحيوى المصرى

حسين دعسة

صفقة الاتفاق مع النووي الإيراني.. خطوات وحسم ممكن

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل