الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

حتى إشعار آخر.. اليمن تُعلق مفاوضاتها مع الحوثيين في العاصمة الأردنية

مفاوضات الأردن..الحكومة
مفاوضات الأردن..الحكومة اليمنية -الحوثيين
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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تعليق مفاوضاتها مع جماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمان، على خلفية تنفيذ الأخيرة هجوم عنيف على قوات الجيش في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقالت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية المشاركة في محادثات العاصمة الأردنية عمان، في بيان لها: "تم تعليق المحادثات مع الحوثيين، بشأن تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد".

وأوضحت اللجنة أن هذا التعليق يأتي نتيجة "لقيام الميليشيات الحوثية بشن هجوم عسكري واسع في محافظة تعز نتج عنه عشرات القتلى والجرحى".

وأشار البيان، إلى أن الهجوم الحوثي كان يستهدف إغلاق آخر شريان رئيسي يغذي مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات"، مُشيرًة إلى أن تعليق المفاوضات مستمر حتى إشعار آخر".

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لليمن هانس جروندبرج، بالاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها مليشيا الحوثي، وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية، حسب البيان.

وتدور مشاورات بشكل متكرر في العاصمة الأردنية، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية أممية، بهدف خفض التصعيد وتثبيت الهدنة تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، مقتل 10 جنود وإصابة 7 آخرين بهجوم عنيف شنه الحوثيون على منطقة الضباب غربي تعز، لقطع المنفذ الرئيس الوحيد للمدينة.

واعتبرت الوزارة، الهجوم الحوثي تحد صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية.

الحكومة اليمنية محادثات الأردن الحوثيين تعليق محادثات هجوم عسكري واسع تعز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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