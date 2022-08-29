الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار، حفاظاً على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب فى المساهمة فى أي جهد مشترك؛ لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.

من جانبه، أعرب الرئيس برهم صالح عن خالص التقدير للرئيس على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.