الإثنين 29 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

مُعلقًة على شكاوى تايوان من تحليق الطائرات المسيرة.. الصين:«لا تستحق الضجة»

الصين
الصين
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، على شكاوى تايوان من تكرار تحليق الطائرات الصينية المسيرة بالقرب من جزر تسيطر عليها تايبه، ووصفتها بأنها "لا تستحق إثارة‭ ‬هذه الضجة".

ومنذ أن بدأت الصين المناورات الحربية والتدريبات العسكرية بالقرب من تايوان هذا الشهر بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة التي تقول الصين إنها تابعة لها، وتحدثت الحكومة في تايبه عن قيام طائرات مسيرة بطلعات جوية متكررة عند الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها بالقرب من الساحل الصيني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، مقاطع مصورة من اثنتين على الأقل من مهمات تلك الطائرات المسيرة. وظهر في إحداها جنود تايوانيون وهم يطلقون صواريخ لإبعادها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يومية إنه شاهد اللقطات.

وأضاف: "الطائرات الصينية المسيرة تحلق فوق الأراضي الصينية، وهذا ليس أمرا يستحق هذه الضجة".

وأبدت وزارة الخارجية التايوانية غضبها من تصريحاته.

وقالت "هناك مقولة صينية قديمة مفادها أن’ الأشخاص الذين لم توجه لهم دعوة يٌطلق عليهم لصوص’. وسواء كان هذا اقتحاما بالقوة أو تلصصا من الجو، فإن شعب تايوان لا يرحب بمثل هؤلاء اللصوص".

تايوان فيروس كورونا الطائرات الصينية الخارجية الصينية المناورات الحربية نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي

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