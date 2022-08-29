بالتعاون بين الأوقاف والثقافة.. إصدار كتاب «قصص الحيوان في القرآن الكريم»

تواصل وزارتا الأوقاف والثقافة إصدار سلسلة "رؤية" للنشء، حيث أصدرت حديثًا كتاب: "قصص الحيوان في القرآن الكريم"، من إعداد الكاتبة نجلاء علام، والإخراج الفني إيمان حامد، والرسوم للفنان أحمد جعيصة، وقدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

«الدستور» يرصد في السطور التالية موجزًا من مقدمة كتاب "قصص الحيوان في القرآن الكريم"..

القرآن الكريم هو أصدق الحديث وأبلغه، وقصصه أحسن القصص وأعذبه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" (يوسف : 3).

وكل ما جاء في القرآن الكريم من قصص أو ذكر للحيوان أو غيره جاء لحكمة وعظة، نستلهم من ذكره دروسًا وعبرًا، وهو ما حاولت الكاتبة إبرازه في هذا الكتاب، مع تقديمها لقصة كل حيوان ببعض المعلومات الهامة عنه.

وحرصًا منا على تحري أقصى درجات الدقة فيما نقدمه لأبنائنا من معلومات علمية أو دينية أسندنا المراجعة العلمية لما ذكر من خصائص الحيوان والطير إلى أ.د/ أحمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

كما أسندنا المراجعة الشرعية لفريق من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإدارة العامة لبحوث الدعوة، فجزى الله الجميع خير الجزاء عما قدموا في هذا الكتاب، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع بهم جميعًا.