الإثنين 29 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

بالتعاون بين الأوقاف والثقافة.. إصدار كتاب «قصص الحيوان في القرآن الكريم»

قصص الحيوان
قصص الحيوان
ads

تواصل وزارتا الأوقاف والثقافة إصدار سلسلة "رؤية" للنشء، حيث أصدرت حديثًا كتاب: "قصص الحيوان في القرآن الكريم"، من إعداد الكاتبة نجلاء علام، والإخراج الفني إيمان حامد، والرسوم للفنان أحمد جعيصة، وقدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

«الدستور» يرصد في السطور التالية موجزًا من مقدمة كتاب "قصص الحيوان في القرآن الكريم"..

القرآن الكريم هو أصدق الحديث وأبلغه، وقصصه أحسن القصص وأعذبه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" (يوسف : 3).

وكل ما جاء في القرآن الكريم من قصص أو ذكر للحيوان أو غيره جاء لحكمة وعظة، نستلهم من ذكره دروسًا وعبرًا، وهو ما حاولت الكاتبة إبرازه في هذا الكتاب، مع تقديمها لقصة كل حيوان ببعض المعلومات الهامة عنه. 

وحرصًا منا على تحري أقصى درجات الدقة فيما نقدمه لأبنائنا من معلومات علمية أو دينية أسندنا المراجعة العلمية لما ذكر من خصائص الحيوان والطير إلى أ.د/ أحمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

كما أسندنا المراجعة الشرعية لفريق من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإدارة العامة لبحوث الدعوة، فجزى الله الجميع خير الجزاء عما قدموا في هذا الكتاب، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع بهم جميعًا.

اصدار كتاب قصص الحيوان القرآن الكريم الأوقاف الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

الأكثر قراءة

قصة سالي الجباس.. رسالة صادمة من محامية شهيرة: «حاولت أقاوم مقدرتش»

حقيقة انتشار صورة لخنزير هارب من محل كبدة بالأميرية

«فى الطريق إليها».. رسالة طمأنة من أصدقاء سالى الجباس بعد رسالة الوداع

محلل سياسي: «الأحداث الحالية نتيجة الخلل في المنظومة الحكومية منذ2003»

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

«كلوا كبده».. سيدة تتهم أشقاءها بقتل زوجها والتمثيل بجثمانه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

لعبة الزواج الشفهى

منى رجب

حتى لا تتغير الأخلاق فى بلدنا

عبدالوهاب داود

روح أم كلثوم فى «ترند الوديدى»

ماجد حبته

البنك الحيوى المصرى

حسين دعسة

صفقة الاتفاق مع النووي الإيراني.. خطوات وحسم ممكن

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل