مصادرة 2 طن لحوم ودواجن فاسدة فى مصنع بالجيزة

صادرت مباحث التموين بالجيزة 2.5 طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع للصناعات الغذائية فى محافظة الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته 2.5 طن لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.