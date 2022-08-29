الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصادرة 2 طن لحوم ودواجن فاسدة فى مصنع بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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صادرت مباحث التموين بالجيزة 2.5 طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع للصناعات الغذائية فى محافظة الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته 2.5 طن لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين 2 5 طن لحوم دواجن فاسدة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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