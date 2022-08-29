الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحباط بيع 12 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالقاهرة

مواد بترولية
مواد بترولية
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أحبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 12 ألف لتر مواد بترولية "بنزين – سولار"، في السوق السوداء بالقاهرة.

كان قد تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 12 ألف لتر مواد بترولية – "بنزين – سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة) بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين القاهرة صاحب محطة لتموين السيارات 12 ألف لتر مواد بترولية بنزين السوق السوداء

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وائل لطفي

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