الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة CIB المفتوحة للاسكواش بنادى زد بمدينة الشيخ زايد

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد ختام بطولة CIB المفتوحة للاسكواش
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شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، ختام منافسات بطولة «CIB» المفتوحة للاسكواش، التي استضافتها ملاعب نادي زد بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة ٤٨ لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات.

جمعت المباراة النهائية على مستوى منافسات السيدات كلًا من نور الطيب وسلمى هانى، وانتهت المباراة بفوز نور الطيب بنتيجة ٣ /١ فى مجموع الأشواط، فيما تنافس المصرى يوسف سليمان مع اللاعب الفرنسي فيكتور كروين فى نهائى الرجال، ونجح يوسف سليمان فى الفوز بالمباراة بنتيجة ٣ / ٠

حضر ختام البطولة المهندس عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش، ورجل الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، والإعلامي سيف زاهر، ومجموعة من نجوم كرة القدم المصرية منهم الكابتن أحمد حسن، والكابتن عماد متعب، والكابتن محمد فضل، والكابتن حازم إمام، والكابتن أحمد حسام ميدو.

قال الدكتور أشرف صبحى: "الاسكواش المصرى يُسطر إنجازات متتالية فى مختلف البطولات الدولية بفضل تميز لاعبى ولاعبات مصر الذين يتصدرون التصنيف العالمى للعبة"، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد على استدامة هذا التفوق والريادة العالمية للاسكواش المصرى.

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 

أشاد وزير الرياضة بالمستوى اللافت الذى قدمه أبناء مصر فى البطولة المفتوحة للاسكواش التى أُقيمت فى ملاعب نادي زد بمدينة الشيخ زايد، وذلك فى مختلف مراحل البطولة، مهنئاً اللاعبة نور الطيب واللاعب يوسف سليمان بالفوز بلقب البطولة.

لفت د.أشرف صبحى إلى أن الرياضة المصرية تشهد إنجازات عديدة فى الفترة الراهنة فى جميع الرياضات الفردية والجماعية على مستوى المنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية بفضل الدعم الكبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتعاون بين الوزارة والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية فى تهيئة الأجواء حول اللاعبين، ودعمهم وحثهم على الفوز فى مختلف المنافسات التى يخوضونها.

بينما أبدى الأستاذ سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، سعادته بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA) والاتحاد المصرى للاسكواش لاستضافة تلك البطولة بمجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد لأول مرة، حيث جاءت البطولة فى ضوء استراتيجية زد فى استضافة كبرى البطولات المحلية والدولية، وذلك عن طريق تجهيز الملاعب بمواصفات عالمية، وتزويدها بكافة الإمكانات اللازمة لاستضافة تلك البطولات، مما يساعد في بلورة ما تتمتع به مصر من منشآت رياضية على أعلى مستوى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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