جرعة مخدرات زائدة.. ملابسات العثور على جثة شاب فى الهرم

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة شاب بمنطقة الهرم، وتبين أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب لا توجد بها أى إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.