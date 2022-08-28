إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

وقعت عمليتا إطلاق نار، مساء اليوم الأحد، تجاه قوات الجيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت تقارير إسرائيلية عن وقوع عملية إطلاق نار ضد قوات الجيش قرب مدينة "عوفرا"، بالإضافة إلى عملية أخرى قرب منطقة "يتسهار".

وأفادت القناة الـ 13 في التلفزيون الإسرائيلي بأنه لا يوجد إصابات في العمليتين.

وجاء ذلك بعد التوترات عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث رصد الجيش الإسرائيلي مشتبها به اقترب من السياج الأمني.

وحاولت القوات الإسرائيلية اعتقاله، وأطلقت النار في الهواء لكن الشخص انسحب من المكان، وبعد وقت قليل، ظهر عدد آخر من المشتبه بهم في المكان ذاته، بينما تمكنت القوات الإسرائيلية من تفريقهم.