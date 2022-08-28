وصول 63 ألف طن قمح إلى ميناء دمياط على متن سفينة قادمة من رومانيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 10 أخرى.

وأضاف المركز أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء وصل 28 سفينة، منها السفينة "وادي"، والتي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 225م وعرضها 33م، قادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9350 طنا، تشتمل على 5750 طن يوريا، و3600 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63624 طنا تشتمل على 26002 طن ذرة، و13000 طن قمح و4585 طن فول و3139 طن أبلاكاش و988 طن خشب زان و5150 أطنان سلاج، و1841 طن حديد، و6960 طن خردة، و1959 طن رخام، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 974 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 69 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1357 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98608 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161087 طنا.