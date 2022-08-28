الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

وزيران ألمان يتبادلان الاتهامات بإثارة الذعر بشأن مكافحة فيروس كورونا

وزير العدل الألماني
وزير العدل الألماني ماركو بوشمان
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وجه وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الاتهامات لوزير الصحة كارل لاوترباخ، بإثارة الذعر في إطار تنفيذ سياسة مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الصحة في مقابلة، عن إعادة تفعيل الصفة القانونية للوضع الوبائي على المستوى الوطني، إنه من الممكن التعامل مع الوضع بدون اللجوء لأداة الطوارئ هذه في حال عدم ظهور طفرات جديدة لكورونا، وأردف أن هذا هو ما يأمله.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية، قال “بوشمان” المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر:" لا أعول على إثارة الذعر في شيء، وليس هناك في الوقت الحالي أي مؤشرات على وجود مثل هذه الطفرات للفيروس".

وأضاف أن إعادة تفعيل الصفة القانونية للوضع الوبائي "يجب أن يوافق عليه البرلمان، ولا تتوافر أغلبية لهذا داخل الائتلاف الحاكم، لأن الديمقراطيين الأحرار قالوا إنه يجب فتح الجحيم بمعنى الكلمة بيننا قبل أن نوافق على هذا".

يذكر أن مشروع القانون الجديد للحكومة ينص على الارتداء الإجباري للكمامة في وسائل النقل البعيد بالإضافة إلى الارتداء الإجباري للكمامة وإجراء اختبار للكشف عن كورونا في المستشفيات ودور الرعاية، ويمكن لكل ولاية أن تقرر إجراءات وساعة المدى.

وقال “بوشمان” إنه لا يرى مشكلة في اختلاف الإجراءات بين الولايات وهو ما يطلق عليه "البساط المرقع".

وزير العدل الألماني ماركو بوشمان كارل لاوترباخ فيروس كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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