قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

جاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. محمد عبدالنعيم محمد عثمان، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب.

• د. محمد عبدالعزيز مهلل عرابي، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• د. عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس.

• د. خميس محمد خميس عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية جامعة مدينة السادات.

• د. أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

• د. محمود الزعبلاوي محمد البدوي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة بنها.

• د. أسامة عبدالفتاح مدني عبدالبر، عميدًا لكلية الآداب جامعة المنوفية.

• د. أمال جمعة عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة الفيوم.

• د. محمود علي عبدالفتاح عبدالرازق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الفيوم.

• د. صالح عبدالعليم محمد معوض، عميدًا لكلية العلوم جامعة الفيوم.

• د. مجدي محمد أمين حسن، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة سوهاج.

• د. أحمد عبدالوهاب حسن عبدالله، عميدًا لكلية التجارة جامعة بني سويف.