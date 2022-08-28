الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

منح اللقب العلمي لـ5 أستاذ مساعد.. أبرز قرارات اجتماع مجلس جامعة دمياط

جامعة دمياط
جامعة دمياط
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انعقد اليوم الأحد الموافق بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الإدارة العامة مجلس جامعة دمياط ،بجلسته رقم 183 برئاسة  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه تهنئة مجلس الجامعة الدكتور محمد أيمن عاشور، بمناسبة توليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمنين له دوام التوفيق والسداد.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتي بلغ عددها 110 موضوعًا، واستمرت الجلسة لأكثر من 6 ساعات، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

1. الموافقة على اعتماد إحصائيات نتيجة البكالوريوس دور مايو 2022 بكلية التربية النوعية.

2. الموافقة على اعتماد إحصائيات نتيجة البكالوريوس دور مايو 2022 بكلية الفنون التطبيقية.

3. الموافقة على اعتماد إحصائيات نتيجة البكالوريوس دور مايو 2022 بكلية الآثار.

4. الموافقة على آلية رفع المقررات الالكترونية لكليات الجامعة على منصة التعليم الالكتروني للعام الجامعي 2022/2023

5. الموافقة على منح الدكتورة شيرين أنور عبد الدايم اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، وتهنئتها بمناسبة ترقيتها عن طريق التميز العلمي، حيث لم يتم تحكيم أبحاثها بمعرفة لجنة القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، نظرًا لنشرها جميع أبحاثها بمجلات المستوى الأول عالميًا.

6. إحاطة المجلس علمًا بتقرير الدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة بشأن مشاركة الجامعة بمعرض التعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم العالي ومؤسسة أخبار اليوم، مع توجيه الشكر لأعضاء اللجنة المشاركين في التنسيق والإعداد للاشتراك بالمعرض.

7. تكليف مركز ضمان الجودة بإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024-2029 لضمان الخطة التنموية للجامعة والاستدامة لتحقيق أهداف الجامعة بنفس القوة والإيجابية.

8. الموافقة على فتح باب القيد لمرحلة الماجستير بقسم التصميم الصناعي (من الخارج) بكلية الفنون التطبيقية.

9. الموافقة على فتح باب القيد لمرحلة الدكتوراه بقسم الخزف (من الخارج) بكلية الفنون التطبيقية.

10. الموافقة على اعتماد إحصائية ونتيجة (الدبلوم العامة في التربية، الدبلوم المهنية في التربية، الدبلوم الخاصة في التربية) فصل الخريف 2021 وفصل الربيع 2022 للعام الأكاديمي 2022 بكلية التربية.

11. الموافقة على إعداد تصور مبدئي لمشروع إنشاء "جامعة دمياط الأهلية".

12. إحاطة المجلس علمًا بتقرير اختبارات القدرات بكليات الجامعة المعنية، مع توجيه الشكر  الدكتور وائل الطيباني ولأعضاء اللجان المشارك في التنسيق والإعداد لتلك الاختبارات.

13. منح اللقب العلمي لعدد (5) بوظيفة أستاذ مساعد

14. منح اللقب العلمي لعدد (1) بوظيفة أستاذ

15. تعيين عدد (3) عن طريق الترقية بدرجة مدرس بكليات الجامعة

16. منح عدد (2) درجة دكتوراه

17. منح عدد (3) درجة ماجستير

وانتهى المجلس في الخامسة والنصف مساءً.

دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جامعة دمياط أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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