الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«3 أيام ضرب» السجن 15 سنة لقاتل زوجته فى الغربية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، المنعقدة بالدائرة الرابعة، بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل زوجته بالضرب لمدة ثلاثة أيام، مستخدما "عصا خشبية"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتي.

البداية بتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها، وذلك بعد تعدي زوجها عليها بالضرب لمدة ثلاثة أيام داخل منزل الزوجية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقسم شرطة زفتي، الى محل الواقعة وتبين صحة الواقعة وقيام الزوج الذي له معلومات جنائية بارتكابها، تم ضبط المتهم واقتياده الي قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنايات المحلة محكمة المتهم قتل كفر عنان مدير امن الغربيه

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