المشدد 13 سنة لعاطل وزوجته قتلا رضيعهما فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد 13 سنة لعاطل وزوجته، بتهمة قتل رضيعهما وتعاطى المواد المخدرة في المرج.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف عن قيام الزوج العاطل بالاعتداء على الطفل الرضيع أثناء تعاطيه المواد المخدرة، بسبب كثرة بكائه فسدد له ضربه على رأسه فارق الحياة على أثرها في الحال قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما قامت الزوجة بالتستر على زوجها القاتل، حيث قامت بمساعدته في حمل جثة الطفل الرضيع المجني عليه وألقياه في أحد صناديق القمامة في المنطقة وفرا هاربين.

كما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي، يفيد بعثورهم على جثة طفل رضيع ملقاة بأحد صناديق القمامة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات عن طريق استخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، أمكن التوصل إلى الجناة، حيث تبين أنهما والدا الطفل الرضيع.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب كثرة بكاء ابنهما، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، وقضت عليهما بالسجن المشدد.