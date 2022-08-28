بشرى لطلاب الصف الأول الثانوى.. خفض تنسيق المرحلة الثالثة فى محافظة البحيرة 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 2021 محافظة البحيرة المرحلة الثالثة يتصدر محركات البحث في هذه الساعات بعد أن أعلنت محافظة البحيرة، السبت الموافق 7 أغسطس 2022، الموافقة على مرحلة ثالثة لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 وخفض درجات القبول.

تنسيق الثانوية العامة 2022 2021 محافظة البحيرة المرحلة الثالثة

وفي وقت سابق، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، يوسف الديب، أنه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة، بواقع 5 درجات، ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة وذلك بالمدارس التي يوجد بها أماكن شاغرة فقط.

الموافقة على خفض تنسيق المرحلة الثالثة فى محافظة البحيرة 2022

وأوضح الديب أن هذا القرار يأتي استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور ولاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى العام واستكمال الأعداد المطلوبة بالمدارس التي يوجد بها أماكن شاغرة بنطاق المحافظة.

يذكر أن محافظة البحيرة السابق قررت خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة، بعد أن كان 235 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى فى الصف الأول الثانوى 2022

وجاء ذلك بناءً لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

المدارس التي توجد بها أماكن شاغرة فى محافظة البحيرة 2022

والمدارس التي تستقبل طلاب الصف الأول الثانوية في المرحلة الثالثة أوضحتها مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة وجاءت كالآتي:

مدرسة معاذ بن جبل ث بنات بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

إدارة مركز دمنهور: مدارس الأبعادية - أحمد زويل بنين - طرابمبا - محمد عبد الرحمن قرقورة.

إدارة بندر كفر الدوار التعليمية: مدرسة البيضا.

مركز كفر الدوار: أبيس 6 - معمل القزاز.

كوم حماده: ناصر بنين - عطية مبروك بنات - قمر الزمان - الحدين - إسحق زكريا - مبروك سعد - عبد الواحد البسومي.

الدلنجات: فصول البستان - الشهيد عبد الحميد موسى - الإمام الحسين - المسين - الدلنجات بنين.

إيتاي البارود: جبارس - أنصاري سمك.

التحرير: بدر ث بنين - النجاح - رشوان أحمد رشوان - عمر شاهين - ف بغداد.

أبو حمص: أبو حمص - الحديري - جواد حسني - كوم القناطر - سحالي - بركة غطاس.

أبو المطامير: جميع المدارس عدا فؤاد عويس بنات - حامد عبد الرازق.

حوش عيسى: حوش عيسى الثانوية بنين - حوش عيسى الثانوية بنات - إبراهيم الغمري.

إدكو: جميع المدارس عدا أبوبكر الصديق.

رشيد: جميع المدارس عدا رشيد بنات.

المحمودية: كوم النصر.

شبراخيت: محلة قيس.

النوبارية: جميع المدارس.

وادي النطرون: جميع المدارس.

وفيما عدا تلك المدارس يقبل الصف الأول الثانوي العام من 225 درجة.

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