قانون العمل الجديد 2022.. إلغاء الفصل التعسفي أبرزها

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن قانون العمل الجديد 2022، والذي يستعد مجلس النواب لمناقشته بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، ويهتم قانون العمل بوضع الضوابط الخاصة التي تحدد العلاقة بين صاحب العمل والموظف فيما يخص حقوق الطرفين عند بعضها.

واتجهت الحكومة لوضع مشروع جديد يخص قانون العمل الجديد لتحسين عوار قانون العمل الجديد بما يتيح مزيد من الإيجابيات للعمال، ومع تصدر قانون العمل الجديد 2022 مؤشرات بحث جوجل عرضت الدستور القصة الكاملة لـ قانون العمل الجديد 2022.

قانون العمل الجديد 2022

تضمن مشروع قانون العمل الجديد 2022 العديد من المكتسبات للعمال، خاصة بعض الفئات منهم، ومن بينها مواجهة ما يسمى بـ "استمارة 6" أو الفصل التعسفي، إلى جانب منح العمال جميع الحقوق التي تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية، دون الإخلال بواجبات العمل في الوقت نفسه.

ومن ضمن المكتسبات التي حققها قانون العمل 2022 للعمال، هو تخفيض ساعات العمل لمجموعة من الفئات باشتراطات معينة نظمها القانون، وذلك من أجل تقديم الدعم لهؤلاء العمال الذين يتمتعون بظروف خاصة، تستدعي استثناءات قانونية من أجل قدرتهم على استكمال العمل.

ونصت المادة 31 من قانون العمل الجديد 2022 على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا، وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا الاستثمار، الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب له طفل معاق، أو الأم التي ترع طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.

بنود قانون العمل الجديد 2022

يقضي مشروع قانون العمل الجديد بتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد أربع سنوات تلقائيا.

حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، ويحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يوما فى السنة قابلة للزيادة، حسب سنوات العمل، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة.

إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

ألزمت المادة 223 المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتى تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهى و تداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

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