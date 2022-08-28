الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حل امتحان الديناميكا الدور الثاني للثانوية العامة 2022 وموعد باقي الامتحانات

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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تصدر امتحان الديناميكا الدور الثاني للشهادة الثانوية 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر بعدما تدوال تسريبه قبل دخول الطلبة اللجان لأداء الامتحان، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الديناميكا للثانوية "دور ثان".

حل امتحان الديناميكا الدور الثاني للثانوية العامة 2022

 ويهتم طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحانات الدور الثاني بمعرفة حل امتحان الديناميكا الدور الثاني للثانوية العامة 2022، فور خروجهم من اللجان على مستوى الجمهورية، ومراجعة الإجابات التي تم اختيارها للأسئلة المختلفة، وذلك للتأكد من نتيجتهم ومعرفة مؤشر المجموع الذي يحصولوا عليه.

 

تداول امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة «الدور الثانى»

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

ويستطيع الطالب على التعرف على  الدرجة التقريبية التي سيتم الحصول عليها من خلال مراجعة إجابات الامتحان الصحيحة، حيث تمثل امتحانات الدور الثاني من أهم ما يشغل تفكير العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لتحديد ملامح المرحلة التالية وفقًا للنتيجة التي ينتظرها جميع الطلاب.

امتحان الديناميكا ثالثة ثانوى 2022 الدور الثاني

وبدأ طلاب علمي رياضة الذين لن يتمكنوا من الحصول على درجة النجاح في الدور الأول، إلى اللجان لأداء امتحان الديناميكا الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022، في تمام الساعة 9 صباحًا على مستوى الجمهورية، وصل عدد الطلاب الذين خاضوا امتحان الديناميكا الدور الثاني إلى ألفين و817 طالبًا وطالبة، بنظام البابل شيت الحديث، وسط إجراءات مشددة على اللجان المختلفة.

نجاح مكافحة الغش في  السيطرة على تسرب امتحان الديناميكا 

وكان قد رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى حالتى غش باستخدام جهازي هاتف محمول، وتم التحفظ عليهما للتعامل مع الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين.

إجابات الديناميكا الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022

يستطيع الطالب الحصول على إجابات الامتحان للتعرف على صحة أو خطأ ما تم تدوينه في ورقة الاختبار، من خلال متابعة نماذج وزارة التعليم الاسترشادية، إلا أنه لن يتم التأكد من صحة الإجابات المتداولة عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة  الدور الثاني السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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