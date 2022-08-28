الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار فى 24 ساعة

سرقة تيار
سرقة تيار
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شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، اليوم الأحد، حملات لمواجهة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 11985 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

حملات شرطة الكهرباء الأراضي الزراعية سرقة تيار كهربائي سرقة تيار كهربائي للعقارات

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وائل لطفي

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