الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحفظ على 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في الشرقية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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تمكنت مباحث التموين في الشرقية، اليوم الاحد، من التحفظ على 6 أطنان و78 كيلو جرام لحوم ودواجن ودهون مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المخالفين الإجراءات القانونية دواجن التحفظ حملات تفتيشية

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