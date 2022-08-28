الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

خطوات تقليل الاغتراب ورابط التسجيل للتحويل بين الكليات 2022

التنسيق
التنسيق
ads

الأحد الثامن والعشرين من أغسطس هو ثاني أيام مهلة تقليل الاغتراب لذا فان خطوات تقليل الاغتراب عملية يبحث عنها الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مصر 2022، منذ السبت مع فتح الباب رسميا.

فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات ٢٠٢٢

وفتحت بوابة الحكومة المصرية، السبت الموافق ٢٧ أغسطس بوابة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%.

موعد انتهاء تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات ٢٠٢٢ 

يتصدر البحث عن موعد انتهاء التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب محركات البحث العالمية جوجل وتويتر وفي السطور التالية تقدم  " الدستور" كافة المعلومات حول تقليل الاغتراب في مساعدة للطالب .

احجز مكانك في الجامعة.. موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق الجامعات 2022

كل ما تريد معرفته عن برنامج تقليل الاغتراب 2022

وفتحت وزارة التعليم العالي الباب أمام الطلاب لتقليل الاغتراب من السبت ٢٧ أغسطس لتنتهي المهلة ٣١ أغسطس الجاري .

شروط تقليل الاغتراب 2022

حددت وزارة التعليم العالي وادارة التنسيق عدد من الشروط يجب أن يتم استيفائها حتى يُقبل طلب المتقدم لتقليل الاغتراب وهي كالآتي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها حيث يسمح النوع الأول في تقليل الاغتراب مساعدة الطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غيرة مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» بشرط ضرورة ما يأتي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب» من أجل استيفاء شروط تقليل الاغتراب.

كما يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات – إن وجد.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

رابط تقليل الاغتراب 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي في مصر، باب تقليل الاغتراب حتى الأربعاء 31 أغسطس  2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

اقرأ أيضاً

موعد انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

هل نحن على أعتاب انهيار مجتمعي؟ مرصد الأزهر يرد

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع فلتر المياه بالمرج

 

 

الاغتراب رابط تقليل الاغتراب 2022 تقليل الاغتراب أغسطس الكليات موعد انتهاء تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب 2022

مواد متعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر رابط موقع تقليل الاغتراب 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

«ألبسوه رداء حريمى لإذلاله».. 4 أشقاء يقتلون زوج شقيقتهم ويمثلون بجثمانه

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28-8-2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية