خطوات تقليل الاغتراب ورابط التسجيل للتحويل بين الكليات 2022

الأحد الثامن والعشرين من أغسطس هو ثاني أيام مهلة تقليل الاغتراب لذا فان خطوات تقليل الاغتراب عملية يبحث عنها الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مصر 2022، منذ السبت مع فتح الباب رسميا.

فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات ٢٠٢٢

وفتحت بوابة الحكومة المصرية، السبت الموافق ٢٧ أغسطس بوابة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%.

موعد انتهاء تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات ٢٠٢٢

يتصدر البحث عن موعد انتهاء التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب محركات البحث العالمية جوجل وتويتر وفي السطور التالية تقدم " الدستور" كافة المعلومات حول تقليل الاغتراب في مساعدة للطالب .

وفتحت وزارة التعليم العالي الباب أمام الطلاب لتقليل الاغتراب من السبت ٢٧ أغسطس لتنتهي المهلة ٣١ أغسطس الجاري .

شروط تقليل الاغتراب 2022

حددت وزارة التعليم العالي وادارة التنسيق عدد من الشروط يجب أن يتم استيفائها حتى يُقبل طلب المتقدم لتقليل الاغتراب وهي كالآتي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها حيث يسمح النوع الأول في تقليل الاغتراب مساعدة الطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غيرة مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» بشرط ضرورة ما يأتي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب» من أجل استيفاء شروط تقليل الاغتراب.

كما يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات – إن وجد.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

رابط تقليل الاغتراب 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي في مصر، باب تقليل الاغتراب حتى الأربعاء 31 أغسطس 2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.