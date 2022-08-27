الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على 5 أشخاص استعرضوا القوة والبلطجة بـ15 مايو

متهمين
متهمين
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أمرت النيابة العامة بـ15 مايو بحبس 5 أشخاص متهمين باستعراض القوة والبلطجة عقب مشاجرة بسبب خلافات سابقة فيما بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على 5 أشخاص طرفي مشاجرة بتهمة استعراض القوة والبلطجة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

كان ورد بلاغ لرئيس مباحث 15 مايو يفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتشاجر بالشوم والأسلحة البيضاء، بدائرة القسم وبالانتقال والفحص أمكن ضبط 5 أشخاص طرفي المشاجرة، وتبين وجود خلافات سابقة بينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وائل لطفي

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