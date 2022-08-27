حبس أمين عهدة بإحدى الشركات بتهمة اختلاس الأموال فى القاهرة

قررت نيابة الأموال العامة حبس أمين عهدة بإحدى شركات الأغذية بمحافظة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته كما طلبت النيابة تحريات تفصيلية من مباحث الأموال العامة حول نشاط المتهم لكشف ملابسات الواقعة.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئولي إحدى الشركات للصناعات الغذائية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة باختلاس أحد موظفي الشركة مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة.

وبتشكيل فريق بحث وتحرٍ، تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك بتهمة استغلال طبيعة عمله باعتباره المنوط به استلام البضائع المختلفة وبيعها وتوريد قيمتها بخزينة الشركة، إلا أنه اختلس بضائع من عهدته.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة المذكورة، كما أنه أمكن التحصل على كل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.