الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط التقديم.. موعد بداية المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
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أعلنت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022 للعام الجامعي الجديد 2022-2023، للطلاب الناجحين في الدور الأول الذين لم يبلغ مجموعهم الحد الأدنى للمرحلة الثانية، وكذلك الناجحين في الدور الثاني وذلك بعد ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية للجامعات.

 

عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى والثانية من التنسيق

وفي بيان لوزارة التربية والتعليم قد أوضحت  أن مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد 383064 طالب في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل بتنسيق العام الجديد.

 

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

 

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022

ويتصدر البحث عن موعد البدء في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022 فقد أفاد بيان للوزارة أنه تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات.

 

 

موعد انتهاء تقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات 

وتنهي الوزارة فتح باب التسجيل لتقليل الاغتراب والتحويلات يوم 31 أغسطس الجاري، وتعلن النتيجة قبل منتصف الأسبوع الأول من سبتمبر.

 

موعد بداية تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

وحسبما أوضحت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فإنه  يبدأ التسجيل في المرحلة الثالثة للتنسيق قبل نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر 2022.

 

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2022

وقالت الوزارة إن الحد الأدنى للمرحلة الثالثثة 205 درجة بنسبة 50% لعدد 37630 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و29124 للشعبة الأدبية بإجمالي 66754.

 

وأوضحت الوزارة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2022 

ويتم التقديم للتنسيق للمرحلة الثالثة من خلال الرابط التالي:رابط تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة.

ويتم يتم فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة لجميع الطلاب الحاصلين بداية من مجموع 50% فأكثر، وأيضًا طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة وكذلك الطلاب الذين لم يسجلوا الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الأولى والثانية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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