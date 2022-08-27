احجز مكانك في الجامعة.. موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق الجامعات 2022

تقليل الاغتراب يهم آلاف من الطالبة والفتيات ممن ظهرت نتيجة تنسيق الجامعات لهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما أن النتيجة أوضحت التحاقهم بجامعات بعيدة عن مقر السكن أو محل الميلاد مع أسرهم ليصبح تقليل الاغتراب 2022 انفراجة أمام الطلبة وذويهم لتقليل النفقات والشعور بالاستقرار أثناء الدراسة .

فتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العامة 2022

وبات موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث جوجل، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 صباح اليوم، حيث يستطيع الآن طلاب المرحلة الأولي والثانية من الثانوية العامة التقدم لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب، عبر رابط رسمي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وينشر موقع " الدستور" موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2022 بتنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 للمرحلتين الأولى والثانية.

موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2022

من جانبه، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، فتح مرحلة تقليل الاغتراب “التحويلات” من خلال موقع التنسيق الالكتروني، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.

هل سيفتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة؟

ومن المقرر أن يفتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب مجددًا بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وتنسيق الدبلومات الفنية 2022، لكن لم يعلن عن موعده بعد لعد انتهاء التنسيق نهائيًا .

رابط موقع تقليل الاغتراب للكليات 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي، بدء تقليل الاغتراب للكليات 2022 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بداية من اليوم السبت 27 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 31 أغسطس، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على هذا الرابط، مؤكدة أنه لا توجد تحويلات ورقية.

ضوابط تقليل الاغتراب للكليات 2022

ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، يكون التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، ويكون التقديم للتحويل وتقليل الاغتراب لمرة واحدة، وفقَا لقواعد التوزيع الجغرافي.