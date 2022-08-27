السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الرياضة يهنئ شباب اليد بالحصول على لقب البطولة الإفريقية لكرة اليد برواندا

جريدة الدستور
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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد تحت 18 سنة، بعد تحقيق لقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة عشرة على حساب المنتخب الجزائرى الشقيق في المبارة النهائية والتي انتهت بـ٣٥ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا وبهذه النتيجة تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم لكرة اليد ناشئين والمقررة إقامته العام المقبل.

وتعد البطولة الإفريقية للناشئين تحت ١٨ سنة هي النسخة رقم ٢٩ والتي تستضيفها العاصمة الرواندية «كيجالي»، خلال الفترة من (20-29) أغسطس الجاري.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير والذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن منتخبات مصر في كرة اليد والطائرة والسلة وكرة القدم، باتت من أفضل منتخبات القارة على مستوى الناشئين.

وثمن صبحي فوز منتخب مصر لكرة اليد ناشئين، مؤكدًا أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة حققت أهدافها على مستوى قطاعات الناشئين، في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحادات الرياضية المختلفة، خصوصًا بعد نجاح المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يعتبر أحد أهم المشاريع الرياضية في اكتشاف الموهوبين رياضيًا، وكنواة حقيقية في تغذية منتخبات مصر بالمواهب سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية.

وسبق وأن تواصل الدكتور أشرف صبحي مع المنتخب عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتحفيزهم قبل الأدوار النهائية.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2002 كلًا من أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، صابر حسين المدير الفني للفريق، عمرو خليفة مدرب عام، وليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى، محمد درنكى مدير إداري، ماجد مدحت طبيب الفريق الوطني، ومحمد إمام محلل الأداء الفني للفريق.

وتضم قائمة لاعبى منتخب مصر كلًا من "يوسف حاتم -يوسف وليد -يوسف ناجى -راضي محمد -آدم البشرى -هشام صلاح -محمد سمير -مروان حاتم -عمر ناصر -أحمد سامح -عمر الفولى -مهاب سعيد -محمد رفاعي -محمد عماد -عمر شريف -محمد طارق -محمود عبدالعزيز".

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