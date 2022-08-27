السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حقيقة القبض على أحد العاملين بكنترول الثانوية العامة بـ6 أكتوبر.. «التعليم» توضح

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة ما يتم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على أحد العاملين بكنترول السادس من أكتوبر، قائلة إن هذا الخبر مفبرك، وعار تمامًا من الصحة.

وتناشد «التعليم» مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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وائل لطفي

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