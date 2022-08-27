السبت 27 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الحكومة الإثيوبية تعلن سيطرة جبهة تيجراى على مدينة قوبو

جبهة تيغراي
جبهة تيغراي
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، عن سيطرة جبهة تيجراي على مدينة قوبو في إقليم أمهرة، وذلك بحسب ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، عن أن القصف الجوي الأخير على إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، طال مدرسة للأطفال، وفقًا لما أفادت به قناة الحرة الأمريكية، في نبأ عاجل.

تيجراى تتهم إثيوبيا باستهدفت المدنيين 


قال رئيس جبهة تحرير تيجراي ديبريتسيون جبريمايكل، إن الجبهة مستمرة في "نضالها" ضد حكومة إثيوبيا التي تستهدف المدنيين.

جاء ذلك بعدما قصفت حكومة إثيوبيا عاصمة الإقليم ميكيلي، فيما نفت أديس أبابا اتهام جبهة تيجراي باستهداف المدنيين.

وأضاف جبريمايكل، في تصريحات صحفية: "الغارات التي شنتها إثيوبيا واستهدفت المدنيين في ميكيلي استمرار للعدوان على شعبنا وستعزز من نضالنا".

بينما نشرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا بيانًا قالت فيه إن "الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من التصعيد في تيجراي، وتحث جميع الأطراف المسلحة على خفض التصعيد والدخول في حوار".

الأمم المتحدة تدعو الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي لوقف القتال


ودعت الأمم المتحدة، الجمعة، الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي لوقف القتال لمنع مزيد من التصعيد، وفقًا لما نقلته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعوته للحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتهيئة الظروف لاستئناف حوار سياسي فعال.

جاءت تصريحات جوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأشار "دوجاريك" إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أجرى اتصالًا هاتفيًا، الخميس، إلى كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ديبريسيون جبريمايكل، وأن الأمين العام جدد دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية، فضلًا عن تهيئة الظروف لاستئناف حوار سياسي فعال.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أعلنت الأربعاء عن تجدد القتال بينهما في الإقليم، بعد هدنة استمرت عامًا كاملًا.

 

الامم المتحدة الحكومة الإثيوبية إقليم أمهرا جبهة تيغراي إقليم تيجراي شمال إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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