إصابة شاب فى انقلاب موتوسيكل بمدينة 6 أكتوبر

أصيب شاب في العقد الثاني من عمره في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة "محمد. أ. ر" 16 سنة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.