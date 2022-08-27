تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومحاولة بيعها بمنطقة الصاغة بالجمالية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية الجزئية، بالتحري حول نشاطه الإجرامي والوقائع المماثلة التى ارتكبها.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب أثناء قيامه ببيع مشغولات ذهبية من متحصلات واقعة سرقة بالجمالية.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أمكن ضبطه، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته بعض المشغولات الذهبية، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها لقضاء بعض المستلزمات لها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.