السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس المتهم بحيازة عقاقير طبية مجهولة المصدر بالساحل

المتهم
المتهم
ads

قررت النيابة العامة بالساحل، حبس شخص ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة عقاقير طبية مجهولة المصدر مهربة جمركيًا، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

كانت الأجهزة الأمن بالقاهرة قد تمكنت من ضبط كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا بحوزة أحد الأشخاص بالساحل.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال استقلاله إحدى السيارات "ملك شقيقه"، وعُثر بداخلها على كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية بإجمالى "23528 قرصًا – 150 أمبولًا" وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

جاهزة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع