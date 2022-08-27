حبس المتهم بحيازة عقاقير طبية مجهولة المصدر بالساحل

قررت النيابة العامة بالساحل، حبس شخص ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة عقاقير طبية مجهولة المصدر مهربة جمركيًا، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمن بالقاهرة قد تمكنت من ضبط كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا بحوزة أحد الأشخاص بالساحل.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال استقلاله إحدى السيارات "ملك شقيقه"، وعُثر بداخلها على كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية بإجمالى "23528 قرصًا – 150 أمبولًا" وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.