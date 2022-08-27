إحباط محاولة تهريب مستلزمات طب أسنان بمطار برج العرب

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير.

وكان رجال الجمارك اشتبهوا في الراكب "أ.م.أ" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طيران خطوط شركة العربية.

ونفى الراكب حمله أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية إلا أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تأكد صحة الاشتباه.

وبالعرض على سعد عبادي، مدير إدارة الجمرك، وجه بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا كشفت عن وجود ٢ كيس شفاف اللون به قطع معدنية صغيرة الحجم فضي اللون خاصة بطب الأسنان بوزن إجمالي ٣ كجم تقدر عنها تعويضات بقيمة مليون و600 ألف جنيه.

وأمر مصطفى العربي، مديرعام الموانئ الجوية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.