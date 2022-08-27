السبت 27 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين فى البساتين

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير شقق سكنية لهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة كلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي والوقائع المماثلة له، واستمعت إلى أقوال ضحاياه.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخص لنصبه على المواطنين، بعد إيهامهم بالحصول على شقق سكنية مقابل الحصول على أموال منهم بالبساتين.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغات من الأهالى يتهمون شخصا بالاستيلاء على أموالهم فى مقابل حصولهم على شقق سكنية بمناطق داخل العاصمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة المتهم بمنطقة البساتين، وتم القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم وتحررت محاضر تحمل أرقام 7776، 17084.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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