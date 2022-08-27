السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة تاجر ملابس بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة وإحرازه أسلحة نارية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2894 لسنة 2022 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 557 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، وذلك لاتهامه بإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، وسلاح أبيض بدون ترخيص.

بدأت الواقعة يوم 2022/2/6، بدائرة قسم شرطة عين شمس محافظة القاهرة، وكان معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، تمكن من ضبط تاجر ملابس، لممارسته نشاطا إجراميا غير مشروع يتمثل في تجارة وترويج المواد المخدرة خاصة، في سيارته الخاصة عثر اثنان كيس بداخله مادة مخدرة إحدى مشتقات مادة "indazole carboxamides" ومادة الكيتامين ووزنا 55.72 جرام، وعدد اثنان كيس مسحوق أخضر ووزنا 516.98 جرام، وسلاح ناري مششخن 9 مم كامل وسليم وصالح للاستخدام، وعدد 24 طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.