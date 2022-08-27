السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بعين شمس

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة تاجر ملابس بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة وإحرازه أسلحة نارية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2894 لسنة 2022 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 557 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، وذلك لاتهامه بإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، وسلاح أبيض بدون ترخيص.

بدأت الواقعة يوم 2022/2/6، بدائرة قسم شرطة عين شمس محافظة القاهرة، وكان معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، تمكن من ضبط تاجر ملابس، لممارسته نشاطا إجراميا غير مشروع يتمثل في تجارة وترويج المواد المخدرة خاصة، في سيارته الخاصة عثر اثنان كيس بداخله مادة مخدرة إحدى مشتقات مادة "indazole carboxamides" ومادة الكيتامين ووزنا 55.72 جرام، وعدد اثنان كيس مسحوق أخضر ووزنا 516.98 جرام، وسلاح ناري مششخن 9 مم كامل وسليم وصالح للاستخدام، وعدد 24 طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

جاهزة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع