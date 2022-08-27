السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تجديد حبس حارس عقار 15 يومًا بتهمة قتل شاب لسرقته فى البساتين

حبس
حبس
ads

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب لسرقته.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على حارس عقار قتل شابا داخل شقته وسرق محتوياتها فى منطقة البساتين، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على على جثة شاب إثر إصابته بـ3 طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بقصد السرقة، وأنه فر هارباً لإحدى محافظات الصعيد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

جاهزة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

السجن المشدد 6 سنوات لمدرس تحرش بطالبة فى حدائق الأهرام

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمحليات

صفاء النجار

«البومة العمياء» رثاء الكاتب لنفسه

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع